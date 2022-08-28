Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Ağustos günü saat 03.28 ve 28 Ağustos günü saat 01.20´de Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı.
YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 KAÇAK YAKALANDI
Ekipler, yine aynı tarihlerde Hüseyin Burnu önlerinde ve Bardakçı Koyu civarında 2 kaçak göçmenin, yüzerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bölgeye gelen ekipler, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 66 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-08-28 16:44:26
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