Fethiyespor 3 puan peşinde

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FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon evinde oynadığı 2 maçı kazanırken deplasmanda ise 3'te 0 çeken Fethiyespor, yarın Etimesgut Belediyespor'u iç sahadaki serisini sürdürme hedefiyle konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 90 dakikada Bayram Başkan düdük çalacak. Çapraz bağları kopan Nurettin'in sezonu kapattığı Muğla temsilcisinin grupta 6 puanı bulunuyor. Ankara ekibi ise 5 haftada 8 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-09-24 10:53:31



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