Murat Kurşun son günlerde art arda gerçekleşen çocuk istismarı ve cinayetlerine tepkisiz kalmadı. Müzisyen yaşanan bu çirkin olaylara karşı tepkisini stüdyoya girerek belirtti. Kurşun, Türkçe, İngilizce, Süryanice ve Arapça dillerde yayınlanacak bir şarkı hazırladı.

Murat Kurşun “14 aylık oğlum Murat Can’ın yüzüne bakarken utanıyorum İnanıyorum ki devlet yetkililerimiz tüm toplumu derinden üzen gözyaşlarına boğan çocuk cinayetlerin son bulması için gerekli yasaları çıkaracaktır” dedi.