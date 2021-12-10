Iman Elbani'den alkışlanacak davranış 0:00 / 0:00

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Show TV'nin iddialı dizisi Aziz'de; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın başrollerini paylaştığı oyuncu kadrosuna dahil olan Iman Elbani kimsesiz çocuklar için harekete geçti.

Cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen 'Aziz' dizisiyle Türkiye'de ilk kez kamera karşısına geçecek olan Iman Elbani'nin, yapımda rol alacağı süre boyunca elde edeceği gelirini bağışlayacağı ortaya çıktı.

KAZANCINI KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAK

39 yaşındaki Fas asıllı güzel oyuncunun, diziden kazanacağı paranın kimsesiz çocuklara verilmesini istediği öğrenildi.

GÜZELLİK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katılan ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilen Elbani, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, eğitimini Londra’da tamamladı. Eğitimi boyunca Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.