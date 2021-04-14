KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Murat Yıldırım, 8 gün önce koronavirüse yakalandığını ve hastalığın 5. gününde olduğunu duyurmuştu. Twitter hesabından açıklamada bulunan Yıldırım, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

41 yaşındaki oyuncu, "Bir yıllık bir kovalamanın ardından evet, Covid beni de yakaladı. 5. günündeyim... Daha iyiyim, çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullanmıştı. Ardından Murat Yıldırım, kısa sürede sağlığına kavuşmuştu.