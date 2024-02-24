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        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Berat Kandili mesajı

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 20:03 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:09
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        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Berat Kandili mesajı
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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Asya, mesajında, kandil gecelerinin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirtti.

        Bu mübarek gecelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

        "Elimizi ve gönlümüzü, akrabalarımıza, komşularımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza açmalı, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğu şuuru ile insanı insan olduğu için sevip, yaradandan dolayı hoş görüp dünyaya rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine sevgi ve barış tohumları ekelim. Hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum."

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