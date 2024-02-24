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        Muş Valisi Çakır'dan Berat Kandili mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:40 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:40
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        Muş Valisi Çakır'dan Berat Kandili mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, Allah'ın kullarının ibadetlerini kat kat mükafatlandırmak, dua ve isteklerini kabul etmek, bağışlanmalarına imkan ve fırsat tanımak üzere bazı zamanları daha faziletli kıldığını belirtti.

        Berat Kandili'ni vesile bilerek Allah'tan af dinlemesi ve İslam aleminin huzuru için dua edilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Vicdan muhasebesi için iyi bir fırsat olacak en güzel cümlelerin en güzel duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği bu gece ülkemize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Toplumumuzu aynı çatı altında, aynı inançla birleştiren bu müstesna gün ve gecelerin, şehrimize, ülkemize, milletimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum."

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