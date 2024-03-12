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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Muş'ta seçim çalışmalarını sürdürdü

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde partisinin düzenlediği Halk Buluşması etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 19:34 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:07
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Muş'ta seçim çalışmalarını sürdürdü
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde partisinin düzenlediği Halk Buluşması etkinliklerine katıldı.

        Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında Muş'un bulunak ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Burada partisince düzenlenen Halk Buluşması'na katılan Bakırhan, Bulanık halkının fedakar olduğunu söyledi.

        Bulanık halkından aldıkları güçle mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

        "Bulanık deyince, yiğit ve fedakar insan akla gelir. İnşallah Bulanık halkının iradesiyle 31 Mart'ta seçimi kazanacağız. Belediyenin kapısı Bulanık'ta yaşayan bütün halkımıza açık olacak. Sizlere söz veriyoruz, başkanlarımız sizin kıymetinizi bilmezlerse, yanlış ve eksik yaparlarsa sizden önce onların yakasına biz yapışacağız çünkü Bulanık halkı, onurlu bir belediyecilik hizmetini hak ediyor."

        Bakırhan, daha sonra Malazgirt ilçesine geçerek Seçim Koordinasyon Merkezi önünde partililerle bir araya geldi.

        İlçede kendilerini karşılayanlara teşekkür eden Bakırhan, "Sizlerin neşesi bize neşe kattı. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Malazgirt Belediyesini alacağız. Seçime kaldı 19 gün. Bizim olanı geri alacak mıyız?" ifadesini kullandı.

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