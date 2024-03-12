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        Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:33
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        Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Balahoroğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılında büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Tiyatro oyunun sahnelendiği ve şiirlerin okunduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkan Vekili Cezair Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mithat Bayırlı, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, sivil toplum kuruluşu ile parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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