Muş Belediye Başkanı Asya 11 yaşındaki sporcuyu evinde ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, karate sporunda Türkiye birinciliği elde eden, önemli başarılara imza atan 11 yaşındaki Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi’ndeki karate kursunda eğitim alan Doğan, katıldığı şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

Belediye Başkanı Asya, Türkiye şampiyonu olan ve birçok başarı elde eden Doğan'ı evinde ziyaret etti, başarılarının devamını diledi.

Doğan ve aile üyeleriyle sohbet eden Asya, öneri ve tavsiyelerde bulundu.