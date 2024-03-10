Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Belediye Başkanı Asya 11 yaşındaki sporcuyu evinde ziyaret etti

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, karate sporunda Türkiye birinciliği elde eden, önemli başarılara imza atan 11 yaşındaki Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Belediye Başkanı Asya 11 yaşındaki sporcuyu evinde ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, karate sporunda Türkiye birinciliği elde eden, önemli başarılara imza atan 11 yaşındaki Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi’ndeki karate kursunda eğitim alan Doğan, katıldığı şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

        Belediye Başkanı Asya, Türkiye şampiyonu olan ve birçok başarı elde eden Doğan'ı evinde ziyaret etti, başarılarının devamını diledi.

        Doğan ve aile üyeleriyle sohbet eden Asya, öneri ve tavsiyelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan ramazan mesajı
        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan ramazan mesajı
        Muş Valisi Avni Çakır'dan ramazan mesajı
        Muş Valisi Avni Çakır'dan ramazan mesajı
        Muşlu kadınlar ramazan için tandırda ekmek pişiriyor
        Muşlu kadınlar ramazan için tandırda ekmek pişiriyor
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        AK Parti heyeti Bulanık'ta STK temsilcileriyle buluştu
        AK Parti heyeti Bulanık'ta STK temsilcileriyle buluştu
        Muş'ta iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü 2 kişi yaralandı
        Muş'ta iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü 2 kişi yaralandı