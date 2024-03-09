Muş'ta iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muş'ta, pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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