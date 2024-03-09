Muş'ta iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü 2 kişi yaralandı
Muş'ta, pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muş'ta, pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muş-Erzurum kara yolunun 24. kilometresi Mercimekkale köyü yakınlarında Ahmet Sancaktutanoğlu yönetimindeki 53 AH 503 plakalı pikap ile Emre Işık yönetimindeki 25 ACN 276 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada pikap sürücüsü Sancaktutanoğlu hayatını kaybetti, aynı araçtaki Necla (50) ve Pınar Sancaktutanoğlu (32) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Ahmet Sancaktutanoğlu'nun cenazesi de hastane morguna götürüldü.
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