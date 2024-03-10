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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan ramazan mesajı

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:45
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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan ramazan mesajı
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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Asya, mesajında, ramazanın tüm İslam alemine bolluk bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

        Paylaşmanın ve iyiliklerin yoğun olduğu ramazanın, huzursuzlukların ve kötülüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını dileyen Asya, şunları kaydetti:

        "Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan 11 ayın sultanı olan mübarek ramazana girmiş bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerif, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma dönemidir. Ramazan ayı tüm dünyada olmak üzere, İslam aleminde de barış ve huzurun hakim olduğu, tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması açısından da mübarek bir aydır. Bolluğun, bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün arttığı mübarek ramazan ayı, içinde bulunduğumuz nimetlerin ve lütufların farkına varabilmemiz için en uygun zamandır."

        Asya, şöyle devam etti:

        "Ramazan ayında 'evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulma' müjdesi verilmiş, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanmış ve yine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bu ayda bulunması ile bu ayın önemini daha iyi idrak etmemiz sağlanmıştır. Sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmamasını temenni ediyorum. Bugünlerin feyiz ve bereketiyle, bütün insanlığın ve İslam aleminin ihtiyaç duyduğu barış, huzur, refah dolu günlerin gelmesini, ülkemizde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ikliminin hakim olmasını, birliğimiz, beraberliğimiz milletimizin bekası için yapacağımız tüm duaların kabul olmasını diliyorum."

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