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        Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan 85 kişi ekiplerce kurtarıldı

        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 35 araçtaki 85 kişi, 5 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 21:12 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:12
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        Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan 85 kişi ekiplerce kurtarıldı
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        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 35 araçtaki 85 kişi, 5 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kurtarıldı.

        Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 35 araç yolda kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 5 saatlik çalışma sonucu yolu açarak mahsur kalan 85 kişinin araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

        İş makinesi operatörü İdris Karakan, Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle kapandığını belirtti.

        Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Yol kardan kapanmıştı. Kepçe ve rotatif ile yolu ulaşıma açtık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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