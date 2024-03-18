Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan 85 kişi ekiplerce kurtarıldı

Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Yol kardan kapanmıştı. Kepçe ve rotatif ile yolu ulaşıma açtık." dedi.

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 35 araç yolda kaldı.

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