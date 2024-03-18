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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Muş'un Bulanık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:32
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Muş'un Bulanık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Gençlik Merkezi'nde devam eden programda tiyatro ve oratoryo gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

        "Çanakkale Zaferi" konulu yarışmada derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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