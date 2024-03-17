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        Muş'ta yaşayan 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, bilardo tutkusuyla dikkati çekiyor

        Muş'ta yaşayan 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, 35 yıl önce oynamaya başladığı bilardoya olan tutkusunu sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:47
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        Muş'ta yaşayan 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, bilardo tutkusuyla dikkati çekiyor
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        Muş'ta yaşayan 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, 35 yıl önce oynamaya başladığı bilardoya olan tutkusunu sürdürüyor.

        Kentte marangozluk yapan Özçilingir, 35 yıldır boş zamanlarında bilardo oynuyor.

        Yılların verdiği tecrübeyle bilardo masasının başında tüm hünerlerini sergileyen Özçilingir, salondaki gençlerden de ilgi görüyor.

        Gençler, Özçilingir'in yaptığı maçları yakından takip ediyor, ondan bilardo oynamanın inceliklerini öğreniyor.

        Özçilingir, gazetecilere, arkadaşının açtığı salon sayesinde bilardoyla tanıştığını ve oynamayı çok sevdiğini söyledi.

        Bilardonun en güzel sporlardan biri olduğunu belirten Özçilingir, şöyle konuştu:

        "68 yaşında olmama rağmen gençlere taş çıkartıyorum. 6 saat ayakta bilardo oynuyorum. Bilardo beni dinlendiriyor. Her akşam geliyorum. Gençlere oyunla ilgili tavsiyelerde bulunuyorum. Gençlere, tutuş, vuruş ve nişan almayı öğretiyorum. Liseler arası şampiyon olan kızlarımız da var. Buradaki gençlerin hepsi bana saygı gösteriyor. Oynamasam dahi yanından geçerken yanlış oynadığını söylerim. Onlar da beni kırmazlar. Çok sayıda seyircim var. Bu spor gençleri kötü alışkanlıklardan koruyor. Herkese tavsiye ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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