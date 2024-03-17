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        Muş'ta belediye personeli iftarda bir araya geldi

        Muş Belediyesi personeli iftar programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:35
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        Muş'ta belediye personeli iftarda bir araya geldi
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        Muş Belediyesi personeli iftar programında buluştu.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, ramazanın birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

        Belediye personeliyle büyük bir aile olduklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

        "Ramazan'ın ilk haftasını geride bıraktık. Allah sağlık, sıhhat, huzur ve barış içinde tamamlamayı nasip etsin. Bu aylar çok önemli. En güzel şekilde geçirmeye çalışalım. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

        Programa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bem Bir Sen Muş Şube Başkanı Güven Yalvarıcı, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve belediye personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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