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        Muş'ta TÜBİTAK'ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Muş'ta, TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Geliştirme Projesi Bölge Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:40
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        Muş'ta TÜBİTAK'ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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        Muş'ta, TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Geliştirme Projesi Bölge Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri ödüllendirildi.

        Batman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 4-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen bölge finallerine Muş'tan katılan 6 projeden 3'ü derece aldı.

        Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenleri ödüllendirdi.

        Kıvanç, gazetecilere, bu yıl ki bölge finallerine 5 okuldan 6 projeyle katıldıklarını söyledi.

        Yarışmaya katılan bütün öğrencileri ödüllendirdiklerini ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

        "Yıl içinde öğrencilerimizin yaptığı projeler Batman Üniversitesi'nde değerlendirildi ve öğrencilerimiz yüzde 50 başarıyla ilimize döndü. Bu başarıdan ötürü bu işe katkı sağlayan arkadaşlarımızın tamamını çağırdık. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak katılımı sağlayan hem koordinatör öğretmenlerimizi hem de katılan öğrencilerimizi ödüllendirdik. Bundan sonraki çalışmalarda da yine öğretmen ve öğrencilerimize en büyük katkıyı sunacağız."

        Kıvanç, "Ülkemiz kendi teknolojisini üretme çabasında olan, gelişmekte olan bir ülke. Gelişmiş ülke olabilmek için mutlaka teknoloji üretmemiz gerekiyor. Bunun için de araştırma yapmamız, çalışmamız ve Ar-Ge çalışmalarına çok ağırlık vermemiz gerekiyor." dedi.

        Öğretmen ve öğrenciler, ödülden dolayı Kıvanç'a teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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