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        Muş'ta lise öğrencileri, 10 köy okulunun duvarını resimlerle süsledi

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köyleri dolaşan lise öğrencileri, okulların duvarlarını çizdikleri resimlerle renklendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:57
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        Muş'ta lise öğrencileri, 10 köy okulunun duvarını resimlerle süsledi
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        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köyleri dolaşan lise öğrencileri, okulların duvarlarını çizdikleri resimlerle renklendirdi.

        Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören 15 öğrenci ve öğretmen, köylerde eğitim gören çocukların daha eğlenceli ortamda ders yapmalarını sağlamak için öğretmenlerinin desteğiyle çalışma başlattı.

        Eğitim öğretim yılının başından bu yana okulun tahsis ettiği araçla 10 köye giden öğrenciler, sınıfların duvarlarına çizdikleri resimlerle hem okulları güzelleştirdi hem de öğrendikleri bilgileri uygulayarak kendilerini geliştirme imkanı buldu.

        Son olarak öğretmenleriyle Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyüne giderek okulun duvarlarına resimler çizen öğrenciler, yıl sonuna kadar daha çok okula ulaşmayı hedefliyor.

        - "Okulumuzun havası değişti"

        Pınarüstü İlkokulu Müdürü Mehmet Can Çetin, AA muhabirine, okulun duvarlarının öğrencilerin çalışması sayesinde renklendiğini söyledi.

        Öğrencilerin, okulun daha enerjik olması, çocukların eğlenceli ortamda ders görmesi için güzel bir projeyi hayata geçirdiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

        "Duvarları öğretici bilgiler ve çocukların ilgisini çekebilecek çalışmalarla renklendirdik. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden gelen öğrencilerin çalışmasıyla okulumuz değişime uğradı. Öğrencilerimiz sınıfa girdiğinde yüzlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Hem okulun dışına hem de sınıflardaki duvarlara farklı çizimler yapıldı. Bu çalışmayla okulumuzun havası değişti. Öğrencilerin hepsine teşekkür ederim."

        - "Çocukların sevinmesi bizi de mutlu ediyor"

        Lise son sınıf öğrencisi Polat Doğan, "Arkadaşlarımla Pınarüstü köyündeki ilkokulun duvarlarını resimlerle süsledik. Çocukların sevdiği çizgi film karakteri, çarpım tablosu, renkler ve sayılardan oluşan öğretici çizimler yaptık. Çocukların sevinmesi bizi de çok mutlu ediyor." dedi.

        Öğrencilerden İnanç Kaya ise "İki gündür köy okulunda çizim yapıyoruz. Çarpım tablosu, ritmik sayılar ve farklı bilgiler içeren çizimler yaptık. Amacımız çocukları mutlu etmek. Çocukların mutluluğunu görünce biz de seviniyoruz." ifadesini kullandı.

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