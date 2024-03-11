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        Bu yıl 44 madalya kazanan Muşlu kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na odaklandı

        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından bu yıl düzenlenen 4 yarışmada 44 madalya kazanan Muş Kayak Takımı sporcuları, 2 gün sonra yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için yoğun antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:02
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        Bu yıl 44 madalya kazanan Muşlu kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na odaklandı
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        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından bu yıl düzenlenen 4 yarışmada 44 madalya kazanan Muş Kayak Takımı sporcuları, 2 gün sonra yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için yoğun antrenman yapıyor.

        Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayak takımı sporcuları, ocak ve şubat aylarında Hakkari, Erzurum ve Bolu'da düzenlenen 4 yarışmada farklı kategorilerde 13 altın, 17 gümüş ve 14 bronz madalya kazandı.

        Erzurum'da 13-15 Mart'ta yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na 27 sporcuyla katılmaya hak kazanan Muş Kayak Takımı, yeni başarılar elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Muş'taki kayak merkezinde yeterli kar olmaması nedeniyle kentteki yüksek rakımlı karlı dağlara çıkan sporcular, antrenörlerinin gözetiminde antrenman yapıyor.

        Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muş'ta kar seviyesinin düşük olması nedeniyle kayak sezonunun kısa sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Biz de sporcularımızı kar kalınlığı fazla olan ve kayak sezonu uzun süren çevre illere göndererek yarışlara hazır hale getirdik. Bunun meyvesini de almış olduk. Sporcularımız Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Erzurum'da yapılan 1. Etap Yarışları ile Biatlon Türkiye Şampiyonası ile Bolu'da düzenlenen 2. Etap yarışmalarında 44 madalya kazandı. Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na 27 sporcumuzu hazırlıyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak. Muş, kayaklı koşularda çok ciddi dereceler elde etti. Avrupa ve Balkan şampiyonalarında ilk üçe giren sporcularımız var. Kayakta il olarak çok iyi noktadayız. Karın az yağması bize engel olmadı. Gençlerimiz yüksek rakımlı dağlarda hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Şampiyonası için başarılı bir hazırlık dönemi geçirerek ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

        - "Karda antrenman yapmadan derece almak zor"

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Veysel Oğlağo da kentteki kayak merkezinde karın az olması nedeniyle sporcuları karla kaplı dağlara götürerek antrenman yaptıklarını belirtti.

        Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını ifade eden Oğlağo, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak kayağa teşvik ediyoruz. Soğuk havaya rağmen antrenman yapıyoruz. Karda antrenman yapmadan derece almak zor. Sporcularımızı Avrupa ve Balkan şampiyonasına gönderiyoruz. Muş, olimpiyat sporcusu çıkarmış bir il. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Birçok kez takım halinde Türkiye Şampiyonu olduk. Elimizden geldiği kadar çocukların daha iyi derece alabilmeleri için uğraşıyoruz. Çıktığımız karlı dağlarda soğuk hava etkili ama antrenmanları aksatmamaya çalışıyoruz. Günde en az 2 saat antrenman yapıyoruz."

        - "Yüksek rakımlı dağlara çıkarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz"

        Sporculardan Ali Zafer Kaya da 2,5 yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini ifade ederek, "Takım adına birçok derecemiz var. Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Derece almak için antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Merkezde yeterli kar olmadığı için yüksek rakımlı dağlara çıkarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Yarışlardan birinci olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Sporculardan Ebrar Zamur, Türkiye Şampiyonası'na katılacağı için çok heyecanlı olduğunu bildirerek, Erzurum'dan madalyayla dönmek için çalıştıklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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