Muş'ta "Karagöz Bilim İnsanları İle Tanışıyor" gösterimi yapıldı

Veliler etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Asya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muş Alparslan Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Erdinç Öcal'ın yazıp yönettiği "Karagöz Bilim İnsanları İle Tanışıyor" kukla gösterimi izleyiciyle buluştu.

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