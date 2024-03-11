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        Muş'ta "Karagöz Bilim İnsanları İle Tanışıyor" gösterimi yapıldı

        Muş Belediyesi tarafından düzenlenen "Karagöz Bilim İnsanları İle Tanışıyor" kukla gösterimine çocuklar ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:10
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        Muş'ta "Karagöz Bilim İnsanları İle Tanışıyor" gösterimi yapıldı
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        Muş Belediyesi tarafından düzenlenen "Karagöz Bilim İnsanları İle Tanışıyor" kukla gösterimine çocuklar ilgi gösterdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muş Alparslan Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Erdinç Öcal'ın yazıp yönettiği "Karagöz Bilim İnsanları İle Tanışıyor" kukla gösterimi izleyiciyle buluştu.

        Muş Belediyesi Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi konferans salonunda sahnelenen gösteri, çocuklardan ilgi gördü.

        Belediye Başkanı Feyat Asya, gösteri sonrası çocuklara pamuklu şeker dağıttı.

        Veliler etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Asya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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