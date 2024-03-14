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        Muş Valisi Çakır'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:33
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        Muş Valisi Çakır'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, sağlığın dün olduğu gibi bugünde ülkelerin yaşamsal önceliklerinden olduğunu söyledi.

        Sağlık sektörünün modern dünyada gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergeleri arasında sayıldığını belirten Çakır, iyi işleyen ve kolay erişilebilir bir hizmet yapısına sahip olması, sağlık personelinin daha iyi imkanlarla çalışabilmesi, sosyal devletin en önemli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.

        Devletin sağlık sektöründe çok önemli reform ve yatırımları hayata geçirdiğini, vatandaşların sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanması noktasında başarılara imza attığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olan hekimlik, önemini hiçbir dönemde kaybetmemiş ve özellikle toplumumuzda kutsal bir meslek olarak kabul görülmüştür. Doğumdan ölüme kadar her an bizleri yaşatmayı, acılarımızı azaltmayı ve bizlere daha kaliteli bir yaşam sunmayı hedefleyen tüm sağlık çalışanlarımızın bu nedenle hakkını ödeyemeyiz. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hepimizin ortak amacıdır. Hayatın her alanında olduğu gibi tıp alanında da bilimsel gelişmeler yaşanmış, bugün gelinen noktada sağlık alanındaki verilerde ülkemiz önemli bir noktaya ulaşmıştır."

        Çakır, "Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına yurdumuzun her köşesinde hizmet veren, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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