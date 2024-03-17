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        Muş'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

        Muş'ta ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:28
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        Muş'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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        Muş'ta ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

        Umut Kervanı Derneğince "Ramazan Umut Olsun" sloganıyla hazırlanan yardım paketleri, kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Dernek Başkanı Mustafa Şakar, gazetecilere, daha önce ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini ve ramazan dolayısıyla da yardım yaptıklarını söyledi.

        Birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Şakar, şunları kaydetti:

        "Ocak ve şubatta ihtiyaç sahibi ailelere 352 bin lira destekte bulunduk. Ramazanın başlamasıyla çalışmalarımızı artırdık. Hayırseverlerimizin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretindeyiz. Yardımlarımız devam edecek. Tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizden daha çok destek bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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