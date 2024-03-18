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        Başkan Asya'dan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:56
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        Başkan Asya'dan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı
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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Asya, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, zamanın en güçlü ordularına karşı inanç, iman, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik duygularıyla verilen bir kahramanlık mücadelesi olduğunu belirtti.

        Tarih boyunca kazanılan en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale'de en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığını vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

        "Çanakkale, tarihten silinmek istenen, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren, kader birliği etmiş dili, rengi, etnik kökeni farklı vatan evlatlarının şehit düştüğü yerdir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehit ve gazi olan isimli, isimsiz tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır. Onlar, onurlu duruşları ve insanüstü mücadeleleriyle hürriyetimizin ve istiklalimizin ölümsüz sembolleri olmuşlardır. Bu yüksek manevi ruh ve milli şuur, milletimizin ve ordumuzun tarih boyunca güçlü orduları dize getirmesini mümkün kılmıştır."

        Milletin şehitlerin ve gazilerin değerini daima bildiğini dile getiren Asya, "Bizler de tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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