Eğitim-Bir-Sen Bulanık'ta iftar programı düzenledi

Eğitim-Bir-Sen Bulanık Temsilciliği tarafından öğretmenler için iftar programı düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, iftarda öğretmenlerle bir arada bulunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitim camiasına çabalarından dolayı teşekkür eden Şimşek, öğretmenlere minnettar olduklarını dile getirdi.

Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan da zor zamanlarda kendilerine yardımcı olanlara her zaman vefa gösterdiklerini, göstermeye de devam edeceklerini aktardı.

Barışan, "32 yıllık sendikal mücadelemiz, eğitim çalışanlarının sorunlarını mücadele ve müzakereyle çözmenin, millete yapılan saldırılara karşı milli iradenin yanında yer almanın, küresel ölçekte yapılan kuşatmaları boşa çıkarmanın çabasıdır." dedi.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise el birliğiyle daha yaşanabilir bir ilçe için çalışacaklarını dile getirerek, programda emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya da ilçenin gelişmesi için istişare ederek yol alacaklarını bildirdi. Kaya, "Öğretmenlerimizin servis ücretlerinin yüzde 50'si belediye tarafından karşılanacaktır. İlçemize yeni banka şubelerini getirme konusunda çalışmalarımız olacak. Seçimi kazandığımızda sosyal ve kültürel alanda her ay etkinlikler yapacağız. Sizler bizim aynamızsınız." diye konuştu.