Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta etkili olan sağanak bu baskınlarına neden oldu

        Muş'ta bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerleri, tarım arazileri, evler su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta etkili olan sağanak bu baskınlarına neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerleri, tarım arazileri, evler su altında kaldı.

        Hasköy ilçesinde faaliyet gösteren 60 kişinin çalıştığı tekstil atölyesi, su baskınından dolayı zarar gördü, kumaşlar ve makineler su altında kaldı.

        Bazı caddelerin su altında kaldığı ilçede, vatandaşlar ile öğrenciler zor anlar yaşadı.

        Yağışlardan dolayı Muş Ovası ve bazı tarım arazilerinde de su birikintileri oluştu.

        Tekstil atölyesinin işletme müdürü Basri Yılmaz, gazetecilere, işletmedeki kumaş ve makinelerin su altında kaldığını söyledi.

        Zararlarının büyük olduğunu belirten Yılmaz, "Yetkililer geldiler, şu anda sıkıntımızı gidermeye çalışıyorlar. Dün gece saat 21.00 civarında su baskını gerçekleşti. Şu anda suyu boşaltmaya çalışıyoruz. İki motor aşağıda bir motor diğer tarafta çalışıyor. Görüldüğü gibi atölye su altında. Bu nedenle bir işlem yapamıyoruz." diye konuştu.

        15 Temmuz Mahalle Muhtarı Sami Ay ise ilçede bir haftadan bu yana yağmurun etkili olduğunu dile getirdi.

        Yağışın hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Ay, "Yağışlardan dolayı tekstil atölyesi su altında kaldı. İlçede yağış halen devam ediyor. Vatandaşlar sıkıntı yaşıyor. Muş Ovası ve tarım arazileri su altında kaldı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan taşıt kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan taşıt kredisi düzenlemesi
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni

        Benzer Haberler

        Muş'ta serada yetiştirilen çiçekler park ve refüjlere ekilecek
        Muş'ta serada yetiştirilen çiçekler park ve refüjlere ekilecek
        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 267 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 267 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Muş'ta yaşlılar iftarda buluştu
        Muş'ta yaşlılar iftarda buluştu
        Erbakan: Para var ama faize, imtiyazlı holdinglere, kamudaki israfa gidiyor...
        Erbakan: Para var ama faize, imtiyazlı holdinglere, kamudaki israfa gidiyor...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta iftar programına katıld...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta iftar programına katıld...
        Muş- Erzurum kara yolunda heyelan
        Muş- Erzurum kara yolunda heyelan