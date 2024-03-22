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        Muş'ta serada yetiştirilen çiçekler park ve refüjlere ekilecek

        Muş'ta serada yetiştirilen 250 bin çiçek fidesi, park ve refüjlere ekilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:34
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        Muş'ta serada yetiştirilen çiçekler park ve refüjlere ekilecek
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        Muş'ta serada yetiştirilen 250 bin çiçek fidesi, park ve refüjlere ekilecek.

        Muş Belediyesi tarafından 1530 metrekare alanda kurulan serada toprakla buluşturulan çiçek tohumları filizlendi.

        Farklı türden 250 bin çiçek, havanın ısınmasıyla park ve refüjlerde edilecek.

        Belediye Başkanı Feyat Asya, şehri çiçek ve güllerle donatacaklarını söyledi.

        Serada ilk kez çiçek ekimine başladıklarını anlatan Asya, "İlkbahara kadar çeşitli türlerden 10 binlerce çiçek, gül ve bitkilerimizi şehrimizin farklı yerlerine ekeceğiz. Şehri adeta güllerle ve çiçeklerle donatacağız. Daha önce firmalardan temin ediyorduk. Bu da ciddi bir maliyet ortaya çıkıyordu. Şimdi kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Ekiplerimiz sezon boyunca ekim yapacak. Kentimizi çiçeklerle bezeli bir şehre dönüştürmek için yoğun çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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