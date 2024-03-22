Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 267 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 17 köy ve 30 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 63 köy yolunun kapandığını söyledi.

Bazı vatandaşlar, araç ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 129 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 267 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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