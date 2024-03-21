Muş Vali Çakır'dan Nevruz Bayramı mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, "21 Mart Nevruz Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve umutların yeşermesini simgeleyen Nevruz'un coşkunun, dostluğun ve mutluluğun bayramı olduğunu belirtti.

Tabiatın bütün bereketi ve ihtişamıyla uyanması ve tabiattaki bu canlanmaya insan bedeninin ve ruhunun da eşlik etmesiyle, insan ile tabiatı bütünleştiren Nevruz'un yüzyıllardır yeryüzünde sevginin, bolluğun ve bereketin sembolü olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti: