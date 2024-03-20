Muş Belediye Başkanı Asya'dan Yaşlılara Saygı Haftası mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, yaşlı ve büyüklerin tecrübesiyle iyi bir gelecek kurulabileceğini belirtti.

Yaşlılığın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Asya, şunları aktardı:

"Herkesin yaşlılarına ve büyüklerine sahip çıkması gerekiyor. Yaşlıları yük olmanın aksine yol gösterici olarak gören bir kültüre sahibiz. Manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan büyüklerimiz sosyal hayatımızın temel taşlarıdır. Dolayısıyla hayatın her alanında büyüklerimize gereken değeri vermeliyiz. Toplumumuzun geleneğinde bu vardır. Bizler de yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir çaba içindeyiz."