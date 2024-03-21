Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta iftar programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Kentteki bir düğün salonunda verilen iftarda konuşan Erbakan, insanların kalkınması ve ülkenin gelişmesi için projeler hazırladıklarını söyledi.

"Refah Projeleri"nin çok önemli bir kısmının Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsadığını belirten Erbakan, "İnşallah doğusuyla batısıyla paylaşımda adaleti, yönetimde, yargıda adaleti tesis edeceğiz. Milli görüşün maddi kalkınma hamlelerini ve aynı zamanda manevi kalkınma hamlelerini inşallah hayata geçireceğiz." dedi.