Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta iftar programına katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.
Kentteki bir düğün salonunda verilen iftarda konuşan Erbakan, insanların kalkınması ve ülkenin gelişmesi için projeler hazırladıklarını söyledi.
"Refah Projeleri"nin çok önemli bir kısmının Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsadığını belirten Erbakan, "İnşallah doğusuyla batısıyla paylaşımda adaleti, yönetimde, yargıda adaleti tesis edeceğiz. Milli görüşün maddi kalkınma hamlelerini ve aynı zamanda manevi kalkınma hamlelerini inşallah hayata geçireceğiz." dedi.
Yeniden Refah Partisinin üye sayısının sürekli arttığını anlatan Erbakan, 2028'de de Milli Görüş'ü iktidara taşıyacaklarını kaydetti.
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