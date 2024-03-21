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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta iftar programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:53 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:53
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta iftar programına katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.

        Kentteki bir düğün salonunda verilen iftarda konuşan Erbakan, insanların kalkınması ve ülkenin gelişmesi için projeler hazırladıklarını söyledi.

        "Refah Projeleri"nin çok önemli bir kısmının Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsadığını belirten Erbakan, "İnşallah doğusuyla batısıyla paylaşımda adaleti, yönetimde, yargıda adaleti tesis edeceğiz. Milli görüşün maddi kalkınma hamlelerini ve aynı zamanda manevi kalkınma hamlelerini inşallah hayata geçireceğiz." dedi.

        Yeniden Refah Partisinin üye sayısının sürekli arttığını anlatan Erbakan, 2028'de de Milli Görüş'ü iktidara taşıyacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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