Muş- Erzurum kara yolunda heyelan

MUŞ- Erzurum kara yolu Varto ilçesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmına kadar gelen toprak ve kayalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Muş’un Varto ilçesinde dünden beri etkili olan sulu kar ve yağmur nedeniyle kara yolunun Tepe köyü mevkinde heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmına kadar gelen toprak ve taş nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, yol kenarındaki toprağın kısa sürede taşınacağını belirterek, trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlanması için de gerekli tedbirleri alındığını söyledi.