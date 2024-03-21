Muş'ta yaşlılar iftarda buluştu

Muş Valiliği, Muş Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göletli Parkta düzenlenen iftarda Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaşlıların geçmiş ile bugün arasında mukaddes bağlar kurduğunu belirtti.

"Yaşlılara saygı göstermek ve onları toplumla bütünleştirmek her vatandaşın minnet borcu olmalıdır." diyen Asya, şöyle konuştu: