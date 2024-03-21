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        Muş'ta yaşlılar iftarda buluştu

        Muş Valiliği, Muş Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:44 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:44
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        Muş'ta yaşlılar iftarda buluştu
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        Muş Valiliği, Muş Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göletli Parkta düzenlenen iftarda Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

        Belediye Başkanı Feyat Asya, yaşlıların geçmiş ile bugün arasında mukaddes bağlar kurduğunu belirtti.

        "Yaşlılara saygı göstermek ve onları toplumla bütünleştirmek her vatandaşın minnet borcu olmalıdır." diyen Asya, şöyle konuştu:

        "Büyüklerimizi aile ve sosyal hayatımızın içinde, erdem ve deneyim kaynakları olarak görmekte, onlara hürmet ve itibar etmeyi inancımızın ve geleneğimizin temel bir unsuru olarak kabul etmekteyiz. Tabi böylesi güzel bir ayda siz değerli büyüklerimizle iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür eder, saygılarımı sunarım."

        Yapılan konuşmanın ardından Belediye Başkanı Feyat Asya, katılımcılara hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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