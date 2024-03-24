Muş'ta 4 metreyi aşan karla zorlu mücadele

MUŞ’unyüksek kesimlerinde görev yapan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu coğrafya ve çığ tehlikesine rağmen kalınlığı 4 metreyi bulan karda yolları açma çalışması yapıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakıma sahip köy ve mezra yollarını kardan arındırabilmek için mesaisini sürdürüyor. Özellikle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda görev yürüten ekipler, zorlu coğrafya, hava koşulları ve çığ tehlikesi altında yolu kardan temizliyor. 4 metreyi aşan kar kalınlığının yer yer iş makinelerinin boyunu aştığı yolda ekipler, adeta kardan tünellerin oluştuğu noktalarda adım adım ilerliyor.