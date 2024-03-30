Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Türk Kızılay, Muş'ta her gün 1200 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

        Türk Kızılay, Muş'ta ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahibi 1200 ailenin sofrasına üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay, Muş'ta her gün 1200 aileye sıcak yemek ulaştırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay, Muş'ta ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahibi 1200 ailenin sofrasına üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

        Türk Kızılay Muş Merkezi Başkanı Faik Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay aşevlerinde 155 yıldır kaynayan kazanlarda hazırlanan yemeklerin, ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıldığını söyledi.

        Kentte yıllardır devam eden geleneksel yardım faaliyetlerinin, bu yıl da Muş Şubesi'nin öncülüğünde sürdüğünü kaydeden Aktaş, Gıyasettin Bingöl Aşevinde günlük üç çeşit yemek hazırlandığını aktardı.

        Aktaş, "Türk Kızılay, her alanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında. Günde ortalama 1200 ihtiyaç sahibimizin evine 3 çeşit sıcak yemeği ekmeğiyle beraber sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yaklaşık bin aileye 2 bin lira nakdi yardım desteği, gıda kolisi ve gıda paketleri dağıtıyoruz. Kızılay olarak bütün kadromuzla sahadayız. Hizmetlerimize devam ediyoruz."

        Kızılay'da gönüllü çalışan Dilek Ağa ise "Ekibimizle amacımız ihtiyaç sahibi ailelerin iftarda mutlu olmalarını sağlamak. Evlerine bir tas sıcak yemek ulaştırmak. Özellikle annelerimize yardımcı olmak. Çocuklarımızın mutluğunu da görmek bizi mutlu ediyor. Bu açıdan bu işi zevkle aşkla yapıyoruz. Burada işimi bitirdikten sonra evime gidiyorum bu kez aileme iftar yemeğini hazırlıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Biden, Rusya'ya sert çıktı: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz
        Biden, Rusya'ya sert çıktı: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi

        Benzer Haberler

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Bulanık'ta VEDAŞ ve VEPSAŞ çalışanları iftarda bir araya geldi
        Bulanık'ta VEDAŞ ve VEPSAŞ çalışanları iftarda bir araya geldi
        Muş Valisi Çakır, metrelerce karın bulunduğu yolda çalışan ekipleri ziyaret...
        Muş Valisi Çakır, metrelerce karın bulunduğu yolda çalışan ekipleri ziyaret...
        Malazgirt'te Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi
        Malazgirt'te Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi
        Muş'ta YSK ve LGS deneme sınavlarında derece alan öğrenciler ödüllendirdi
        Muş'ta YSK ve LGS deneme sınavlarında derece alan öğrenciler ödüllendirdi
        Muş ve Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu yollarda çalışma yürüt...
        Muş ve Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu yollarda çalışma yürüt...