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        Muş'ta DEM Partili Söylemez başkan seçildi; ilçelerden 3'ünü DEM Parti, 1'ini AK Parti, 1'ini de MHP kazandı

        MUŞ'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Sırrı Söylemez Belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 05:47 Güncelleme: 01.04.2024 - 05:50
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        Muş'ta DEM Partili Söylemez başkan seçildi; ilçelerden 3'ünü DEM Parti, 1'ini AK Parti, 1'ini de MHP kazandı
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        MUŞ'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Sırrı Söylemez Belediye başkanı oldu. 3 ilçeyi DEM Parti, 1 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi de MHP kazandı.

        Muş'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Sırrı Söylemez, Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise Bulanık'ta DEM Partili Aryan Doğan, Malazgirt'te DEM Partili Ahmet Kenan Türker, Varto'da DEM Partili Gıyasettin Aydemir, Korkut'ta AK Partili Haşim Arık, Hasköy'de ise MHP'li Cemal Orbay seçimin galibi oldu.

        SIRRI SÖYLEMEZ KİMDİR?

        Sırrı Söylemez, 1966'da Muş merkezde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamlayan Söylemez, Fırat Üniversitesinden mezun oldu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Söylemez, Muş merkezde esnaflık yapmaya başladı. Söylemez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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