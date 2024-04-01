Muş'ta DEM Partili Söylemez başkan seçildi; ilçelerden 3'ünü DEM Parti, 1'ini AK Parti, 1'ini de MHP kazandı

MUŞ'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Sırrı Söylemez Belediye başkanı oldu. 3 ilçeyi DEM Parti, 1 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi de MHP kazandı.

Muş'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Sırrı Söylemez, Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise Bulanık'ta DEM Partili Aryan Doğan, Malazgirt'te DEM Partili Ahmet Kenan Türker, Varto'da DEM Partili Gıyasettin Aydemir, Korkut'ta AK Partili Haşim Arık, Hasköy'de ise MHP'li Cemal Orbay seçimin galibi oldu.