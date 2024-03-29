Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada, 253 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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