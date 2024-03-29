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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 22:15 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:15
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli R.E'nin aracı, kovalamaca sonucu durduruldu.

        Yapılan aramada, 253 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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