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        Muş Valisi Çakır, metrelerce karın bulunduğu yolda çalışan ekipleri ziyaret etti:

        Muş Valisi Avni Çakır, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 18:16
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        Muş Valisi Çakır, metrelerce karın bulunduğu yolda çalışan ekipleri ziyaret etti:
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        Muş Valisi Avni Çakır, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekiplerini ziyaret etti.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bölgeye giden Vali Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İş makinesi operatörlerine kolaylıklar dileyen Çakır, gazetecilere, karla mücadele ekiplerinin Çavuştepe mevkisinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Üçevler bölgesinde 10 köy ve 20'ye yakın mezra bulunmakta. Burası alternatif yolumuz. Şu anda diğer yollar ulaşıma açık, ekiplerimiz burayı açmaya çalışıyor. Burada 24 saat esaslı çalışıyoruz çünkü 7 metrelik bir kar örtüsü var. Arkadaşlarımız, yoğun çalışmalarına rağmen ilerlemekte güçlük çekiyor. İnşallah yarın akşama kadar buranın tamamını açacağız. Muş'ta 368 köy ve 217 mezra var. Geniş dağılım gösteren bir vilayet. Bu yıl nispeten kar yağışımız önceki yıllara göre azalmakla beraber yine de özellikle geçen hafta yoğun bir kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekiplerimizin üstün çalışmasıyla vatandaşlarımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadık."

        Kışın acil ya da hasta olan vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE ekiplerinin yetiştiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "İl Özel İdaresi yaklaşık 21 bin kilometre yol açtı. Bu çok ciddi bir rakam. 260 bin litreden fazla mazot harcadık. Bunu tabii vatandaşımıza hizmet noktasında büyük bir keyifle yapıyoruz. Allah'a şükür vatandaşımızın da ciddi bir mağduriyeti söz konusu olmadı. İl Özel İdaremizin tüm personeline üstün ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

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