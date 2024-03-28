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        Muş Valisi Çakır, üs bölgesinde güvenlik güçleriyle iftar yaptı:

        Muş Valisi Avni Çakır, üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 21:45 Güncelleme: 28.03.2024 - 21:45
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        Muş Valisi Çakır, üs bölgesinde güvenlik güçleriyle iftar yaptı:
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        Muş Valisi Avni Çakır, üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

        Muş-Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresindeki Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'ne giden Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman karşıladı.

        Üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle sohbet eden, birlikte iftar yapan Çakır, ramazanın yarısını geride bıraktıklarını söyledi.

        Her gün iftar sofralarını ramazanın bereketine uygun şekilde kahraman güvenlik güçleriyle, vatandaşlarla ve öğrencilerle paylaşmaya gayret ettiklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Bu akşam da Moray Üs Bölgesi'ndeyiz. Şehir merkezinde kar yok ama üs bölgesinde bir metreye yaklaşan kar örtüsü var. Ne kadar güç şartlarda çalıştığınızı bir kez daha gördük. Zorlu şartlarda görev yaptığınıza şahitlik ederek bir kez daha sizlerle gurur duyduk. Hafta sonu yapılacak yerel seçimlerin de sizlerin üstün görev anlayışınızla huzur ve güven içinde geçmesi için desteğiniz çok önemli."

        Güvenlik güçlerinin çok zor şartlarda kutsal bir görev ifa ettiğini vurgulayan Çakır, "Sizlere vatanımız, milletimiz, devletimiz adına teşekkür ediyorum. Hepinizin oruçlarını Allah kabul etsin. Hepinize bundan sonraki yaşantınızda sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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