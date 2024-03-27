Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.

Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"Yeter analar babalar ağladı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Oğlum, sana sesleniyorum. Dön, yolunuz yol değil. Gelin devletimize sığının. Çocuk hırsızlarına hizmet etmeyin. Yeter artık. Onlar bizim ciğerimizi yaktılar. Allah da onların ciğerini yaksın. Sadece evlatlarımızın peşindeyiz."

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini ve tek isteklerinin evlatları olduğunu dile getiren Koçhan, şöyle konuştu:

Şemsettin Özcan ise 7 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını belirtti.

Çocuğunu alıncaya kadar eyleme devam edeceğini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"HDP'nin önünde 5 yıldır eylem yapıyorum. Onların çocukları okulda, benim çocuğum dağda. Bunların davası Kürt davası değil. Bayrağımız ve Allah'ımız, Peygamberimiz birdir. Çocuğuma da sesleniyorum. Eğer sesimizi duyursanız gelin teslim olun. Bu devlet hiç kimseye zarar vermez. Onlar sizi kandırıyorlar."

Anne Gülbahar Teker de "Ramazan ayında da buradayız. Terör örgütü PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler bize teslim etsinler. Yeter anneler babalar ağladı. Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz." dedi.