Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor (2)

        'YATIRIMLARMUKAYESE EDİLEMEZ'Muş'ta, partisinin kent merkezindeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere nerede bir mazlum varsa hepsinin yanında olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 21:26 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'YATIRIMLARMUKAYESE EDİLEMEZ'

        Muş'ta, partisinin kent merkezindeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere nerede bir mazlum varsa hepsinin yanında olduklarını söyledi. Muşluların kadirşinas bir halk olduğunu ve kendisine hizmet edenleri hiçbir zaman unutmadığını söyleyen Yılmaz, bölgenin ideolojilerden, sloganlardan, boş laflardan çekişmelerden çok zarar gördüğünü dile getirdi. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, yola çıkarken bazı şeyler söylemişti. Bugün de onlar bizim temel düsturumuz. 'Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız' dedi ve gerçekten yapılmadı. Son 20 yılda Doğu'ya, Güneydoğu'ya yapılan hizmet, yatırım hiçbir dönemle mukayese edilemez. Gerçekten önemli hizmetler yapıldı. Duble yollardan, üniversitelere, havalimanlarından altyapıya, kentsel dönüşümden eğitim ve sağlık tesislerine kadar çok önemli projeler hayata geçirildi” diye konuştu.

        'TÜRKİYE'Yİ VESAYETLERDEN KURTARDIK'

        Ülke olarak sağlık alanında büyük bir devrimin yaşandığının altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:

        “Eskiden sağlık hizmeti almak için Türkiye'den yurt dışına insanlar giderdi. Hastanelerde insanlar rehine kalırdı. Şimdi onlara son verdiğimiz gibi dünyadan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Sağlık turizmi diyoruz. Türkiye sağlık sektöründen milyarlarca dolar kazanmaya başladı. Böyle bir noktaya geldik. ABD'den, Avrupa'dan, İngiltere'den Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Çok şükür bugünleri gördük. Demokraside, hukuk alanında, hak hürriyetlerde birçok adım attık. Vesayet yapılarıyla mücadele ettik. Türkiye'yi vesayetlerden kurtardık. Milli iradeyi hakim hale getiren çok önemli reformlara imza attık. Başörtüsünden ana dile varıncaya kadar birçok alanda tabu olmuş konuları birer birer önümüzden kaldırdık. Biz şuna inanıyoruz. 85 milyon, 81 vilayet, biriz beraberiz, kardeşiz.”

        YILMAZ, İFTAR PROGRAMINA KATILDI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, öğretmenevinde, iş dünyası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle iftar programında bir araya geldi. Geçen sene mayıs ayında kritik bir seçimi geride bıraktıklarını belirten Yılmaz, “Bu seçimlerde sadece Cumhur İttifakı’nın karşısındaki grupla rekabet etmedik, seçimlere dışardan yön vermeye çalışan şer odaklarıyla da mücadele ettik. Biliyorsunuz Türk siyasi tarihinde görülmemiş pazarlıklara imza attılar. Siyasi ikbal uğruna devletin kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı olduklarını gördük. 14-28 Mayıs seçimlerinde desteğinizle bu planlara beraber geçtik vermedik. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi yönünde atılan tüm adımlar, sizin kararlılığınızla atılıyor. Türkiye’nin otomobili Togg’da, ilk milli muharip uçağımız KAAN’da, tüm mega eserlerimizle sizin payınız var, duanız var. Bugün ekonomi programımızı; aile kurumunu koruma politikalarımızı, enerjide yeni atılımları hayata geçiriyorsak yine sizin sayenizdedir” dedi.

        İSTİKAMET VERME ÇABASI

        Muş’un, terörle ve yıkımla değil, tarihi, kültürü, doğası ve kardeşliğiyle anıldığını kaydeden Yılmaz, “Sizin kararlılığınızla, geleceğe sahip çıkmanızla Muş, terörle ve yıkımla değil, tarihi, kültürü, doğası ve kardeşliğiyle anılıyor. Hala görüyoruz terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet verme, toplumu huzursuz etme ve siyaseti yönlendirme çabaları veren odaklar var. Birçoğunun gerçekleşmeden önüne geçtiğimiz terör eylemleri, tahrikler ve provokasyonları tekrar tekrar ülkemizin gündemine sokmaya çalışıyorlar. Terör ve terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Muş’ta ve diğer tüm şehirlerimizde refah ve güven iklimini güçlendireceğiz” diye konuştu.

        ‘30 YILLIK TECRÜBEYE SAHİBİZ’

        Hizmetlerin devamı için 31 Mart seçimlerini önemine işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

        “Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri çok önemli. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha da güçlü bir vizyon ve kararlılıkla Muş’a en iyi hizmetleri ulaştırmaya devam etmek için bir kez daha desteğinize, dualarınıza talibiz. Çevreden ulaşıma, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda Muş’un marka değerini yükseltmek, şehrimizin çehresini değiştirmek istiyoruz. Değerli Kardeşlerim, Belediyelerde 30 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Bu tecrübenin kaynağına ‘Gerçek Belediyecilik’ ‘eser ve hizmet belediyeciliği’ diyoruz. Başka hesaplar peşinde koşmadan sadece hizmet edecek, her anınızda hep yanınızda olacak ehil isimleri belediye başkan adayı olarak belirledik. Muş’ta hizmet için somut icraat için özveriyle çalışacak isimler bellidir. Muş Belediye başkan adayımız Feyat Asya, Bulanık Belediye başkan adayı Yakup Kaya, Hasköy Belediye başkan adayı Suphi Işık, Korkut Belediye başkan adayı Haşim Arık, Malazgirt Belediye başkan adayı Cengiz Altın, Varto Belediye başkan adayı Abdulbahri Han. Biz belediye başkan adaylarımızın tamamına güveniyoruz, inanıyoruz, kararlıyız ve kazanacağız. 31 Mart’ta sizlerden Cumhur İttifakı’na merkezde ve ilçelerde güçlü bir destek bekliyorum, Ferhat Asya başkanımıza güçlü bir destek bekliyorum. Adaylarımızı size emanet ediyorum.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'taki iftar programında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'taki iftar programında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'ta Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyar...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'ta Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyar...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşlara hita...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşlara hita...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt'te halka hitap etti:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt'te halka hitap etti:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları ne vadettiklerini bile hatırlamıy...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları ne vadettiklerini bile hatırlamıy...