Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor (2)

'YATIRIMLARMUKAYESE EDİLEMEZ'

Muş'ta, partisinin kent merkezindeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere nerede bir mazlum varsa hepsinin yanında olduklarını söyledi. Muşluların kadirşinas bir halk olduğunu ve kendisine hizmet edenleri hiçbir zaman unutmadığını söyleyen Yılmaz, bölgenin ideolojilerden, sloganlardan, boş laflardan çekişmelerden çok zarar gördüğünü dile getirdi. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, yola çıkarken bazı şeyler söylemişti. Bugün de onlar bizim temel düsturumuz. 'Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız' dedi ve gerçekten yapılmadı. Son 20 yılda Doğu'ya, Güneydoğu'ya yapılan hizmet, yatırım hiçbir dönemle mukayese edilemez. Gerçekten önemli hizmetler yapıldı. Duble yollardan, üniversitelere, havalimanlarından altyapıya, kentsel dönüşümden eğitim ve sağlık tesislerine kadar çok önemli projeler hayata geçirildi” diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ VESAYETLERDEN KURTARDIK' Ülke olarak sağlık alanında büyük bir devrimin yaşandığının altını çizen Yılmaz, şunları söyledi: “Eskiden sağlık hizmeti almak için Türkiye'den yurt dışına insanlar giderdi. Hastanelerde insanlar rehine kalırdı. Şimdi onlara son verdiğimiz gibi dünyadan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Sağlık turizmi diyoruz. Türkiye sağlık sektöründen milyarlarca dolar kazanmaya başladı. Böyle bir noktaya geldik. ABD'den, Avrupa'dan, İngiltere'den Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Çok şükür bugünleri gördük. Demokraside, hukuk alanında, hak hürriyetlerde birçok adım attık. Vesayet yapılarıyla mücadele ettik. Türkiye'yi vesayetlerden kurtardık. Milli iradeyi hakim hale getiren çok önemli reformlara imza attık. Başörtüsünden ana dile varıncaya kadar birçok alanda tabu olmuş konuları birer birer önümüzden kaldırdık. Biz şuna inanıyoruz. 85 milyon, 81 vilayet, biriz beraberiz, kardeşiz.”

YILMAZ, İFTAR PROGRAMINA KATILDI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, öğretmenevinde, iş dünyası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle iftar programında bir araya geldi. Geçen sene mayıs ayında kritik bir seçimi geride bıraktıklarını belirten Yılmaz, “Bu seçimlerde sadece Cumhur İttifakı’nın karşısındaki grupla rekabet etmedik, seçimlere dışardan yön vermeye çalışan şer odaklarıyla da mücadele ettik. Biliyorsunuz Türk siyasi tarihinde görülmemiş pazarlıklara imza attılar. Siyasi ikbal uğruna devletin kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı olduklarını gördük. 14-28 Mayıs seçimlerinde desteğinizle bu planlara beraber geçtik vermedik. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi yönünde atılan tüm adımlar, sizin kararlılığınızla atılıyor. Türkiye’nin otomobili Togg’da, ilk milli muharip uçağımız KAAN’da, tüm mega eserlerimizle sizin payınız var, duanız var. Bugün ekonomi programımızı; aile kurumunu koruma politikalarımızı, enerjide yeni atılımları hayata geçiriyorsak yine sizin sayenizdedir” dedi.

İSTİKAMET VERME ÇABASI Muş’un, terörle ve yıkımla değil, tarihi, kültürü, doğası ve kardeşliğiyle anıldığını kaydeden Yılmaz, “Sizin kararlılığınızla, geleceğe sahip çıkmanızla Muş, terörle ve yıkımla değil, tarihi, kültürü, doğası ve kardeşliğiyle anılıyor. Hala görüyoruz terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet verme, toplumu huzursuz etme ve siyaseti yönlendirme çabaları veren odaklar var. Birçoğunun gerçekleşmeden önüne geçtiğimiz terör eylemleri, tahrikler ve provokasyonları tekrar tekrar ülkemizin gündemine sokmaya çalışıyorlar. Terör ve terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Muş’ta ve diğer tüm şehirlerimizde refah ve güven iklimini güçlendireceğiz” diye konuştu.