Muş'ta 60. Kütüphane Haftası kutlandı

Muş'ta "60. Kütüphane Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Muş Halk Kütüphanesi konferans salonundaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, kütüphanelerin bir toplumun aynası olduğunu söyledi.

"Bu konuda sahip olduğunuz kabiliyetler, imkanlar, mekanlar, sizin bilgiye, gelişmeye ve tarihe verdiği önemini gösteriyor." diyen Çakır, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler hem o toplumun geçmişteki birikimini muhafaza ediyor hem de aynı zamanda kültürel değerleri muhafaza ediyor. Bu anlamda ülkemizde de kütüphane kültürü son yıllarda çok ciddi anlamda gelişti."