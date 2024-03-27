Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Muş'ta ziyaretler yaptı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muş'ta ziyaretlerde bulundu.

Denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Valilik ziyaretinde Muş Valisi Avni Çakır tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Çakır ile makamında görüştü.

Orgeneral Çetin ile Vali Çakır, daha sonra İstasyon Caddesi'nde esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi, Terör Mağdurları, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Dernekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Orgeneral Çetin ve Vali Çakır, onlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.