Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta hafızlık eğitimi alan öğrenciler Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okuyor

        Muş İl Müftülüğüne bağlı Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, ramazan boyunca indirecekleri hatimleri Filistinlilere armağan edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta hafızlık eğitimi alan öğrenciler Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş İl Müftülüğüne bağlı Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, ramazan boyunca indirecekleri hatimleri Filistinlilere armağan edecek.

        Muratpaşa Mahallesi'ndeki kursta eğitim alan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek istedi.

        Öğrenciler, bir ay boyunca indirecekleri hatim ve yapacakları mukabeleyi hayatını kaybeden Filistinlilere armağan etmeye karar verdi.

        Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Mahsum Eminoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini, binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

        Ramazanın manevi iklimi dolayısıyla böyle bir karar aldıklarını belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

        "Filistin'deki kardeşlerimize destek olmak adına yaşları 10-18 arası hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizle mukabele okuyor, dua ediyoruz. Onlar sadece kendileri için değil tüm Müslümanlar için mücadele ediyor. Herkesin maddi ve manevi destek çıkması, yaşananlara kimsenin seyirci kalmaması gerekiyor. Saldırıların bir an önce son bulmasını diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 

        Benzer Haberler

        Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş itfaiye ekipleri, inşa edilen modern binada hizmete başladı
        Muş itfaiye ekipleri, inşa edilen modern binada hizmete başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'taki iftar programında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'taki iftar programında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'ta Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyar...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'ta Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyar...