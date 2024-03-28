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        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 29 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:43 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:43
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        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 29 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi sonucu kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 96 mahalle ve mezra yolundan 78'i açıldı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı 18 yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapanan 24 köy yolunun 22'sini ulaşıma açtıklarını söyledi.

        Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin sahada olduğunu dile getiren Yentür, kapalı 2 köy yolunu en kısa sürede açacaklarını belirtti.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi dolayısıyla 9 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarında çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

        - Hakkari

        Hakkari'de Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, Yüksekova-Dağlıca kara yolunun 25. kilometresindeki Yeşildere mezrası yakınına önceki gün düşen çığın temizlenmesi için çalışma yürüttü.

        İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, metrelerce kar yığınının olduğu yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Ekipler, diğer şeridin açılması için çalışmalara devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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