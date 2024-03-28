Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta ekipler karlı yolları aşarak enerji nakil hattındaki arızayı onardı

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü ekipleri, karlı yolları aşarak ulaştıkları enerji nakil hattındaki arızayı gidererek, bölgeye elektrik verilmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta ekipler karlı yolları aşarak enerji nakil hattındaki arızayı onardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü ekipleri, karlı yolları aşarak ulaştıkları enerji nakil hattındaki arızayı gidererek, bölgeye elektrik verilmesini sağladı.

        Elektrik arıza ekibi, çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

        Kente 18 kilometre uzaklıktaki Derecek köyü Emek mezrası kırsalındaki arızayı girmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.

        Kar kalınlığının iki metreyi bulduğu kırsal bölgede araçlar ilerleyemediği için yürüyerek arızanın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, gerekli onarımı yaparak kesintinin olduğu bölgeye enerji verdi.

        Çalışmalara katılan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için sahada olduklarını söyledi.

        Kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde enerji kesintilerinin yaşandığını belirten Coşar, "Bölgemizde kışlar çetin geçer. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen sahada çalışıyor. Arızalara anında müdahale ederek vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Muş'ta 60. Kütüphane Haftası kutlandı
        Muş'ta 60. Kütüphane Haftası kutlandı
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 29 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyo...
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 29 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyo...
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Muş'ta ziyaretler yaptı
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Muş'ta ziyaretler yaptı
        Muş'ta hafızlık eğitimi alan öğrenciler Filistinliler için Kur'an-ı Kerim o...
        Muş'ta hafızlık eğitimi alan öğrenciler Filistinliler için Kur'an-ı Kerim o...
        Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş itfaiye ekipleri, inşa edilen modern binada hizmete başladı
        Muş itfaiye ekipleri, inşa edilen modern binada hizmete başladı