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        Muş'ta ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:35
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        Muş'ta ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

        Zorlu coğrafyada çığ riskine rağmen 2 bin 500 rakımlı Derecek Dağı mevkisinde 3 gündür görev yapan ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Ekip şefi Nazım Denler, gazetecilere, kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolu açmaya çalıştıklarını söyledi.

        Karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Denler, şunları kaydetti

        "Yoğun kar ve tipi nedeniyle Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. 10 köy ve 21 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Çığ riskine rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede kar kalınlığı 4 metreyi buluyor. Sabah erkenden çalışmalarımız başlıyor. Sert kar tabakası ve fırtınadan dolayı ilerlemekte güçlük çekiyoruz. Açtığımız yolları fırtına tekrar kapatıyor. Köylerimizin alternatif yollarını açtık. Kısa sürede tüm yolları açmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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