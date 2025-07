Bakan Işıkhan, Muş'ta "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz. Bu, milletin iradesiyle şekillenmiş Terörsüz Türkiye yürüyüşüdür. Bu, gerçek bir devrimdir." dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı'nın ardından Valiliği ziyaret etti.

Vali Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve kurum amirleri tarafından karşılanan Işıkhan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makamda kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ardından İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katılan Işıkhan, Muş'un bereketli toprakları, mert insanı ve vakur duruşuyla Anadolu'nun özü ve özeti olduğunu söyledi.

- "Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz"

İstiklal uğruna gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içenlerin yurdu olan Muş'un nice kahramanı, alimi, ozanı ve gönül insanını yetiştirdiğini belirten Işıkhan, "Hangi alanda bir başarı hikayesi yazılsa Muş oradadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefine doğru ilerlerken Muş her zaman bizimle olmuştur. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, sanayide Muş her zaman taşın altına elini koymuş ve 'Ben buradayım' demiştir. Bugün de Muş'un evlatları geçmişte olduğu gibi yine vatan bölgelerindedir. Türkiye'nin birliği, beraberliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır. İş dünyası, vizyon ve kararlılıkla şehrimizi daha ileri taşımak için büyük bir gayret içerisindedir." diye konuştu.

Her karışı vatan olan bu topraklarda hiçbir vatandaşı dışlamadıklarını, devletin şefkat elini en ücra köylere kadar ulaştırdıklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

- "Çatışma değil, kalkınma gündem olacak"

Terörsüz Türkiye vizyonunun sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda bu milletin gecikmiş kalkınmasının telafisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Artık bu topraklarda korkular değil, umutlar konuşulacak. Çatışma değil, kalkınma gündem olacak. Dağların arasında silah sesleri değil, atölyelerin, makinelerin, üretim tezgahlarının sesi yankılanacak. Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçek anlamda bir kalkınma asrına dönüştürüyoruz. İstiyoruz ki artık her gencimiz doğup büyüdüğü şehirde iş bulsun. Her çocuğumuz huzur içinde okusun. Her annemiz, babamız evladının geleceğinden umut bulsun." ifadesini kullandı.

Muş Valisi Çakır ise Bakan Işıkhan'ı kentte ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de "Kentimizde tarım ve hayvancılık yaygın yapılıyor. Nüfusumuzun önemli bir kısmı köylerde yaşıyor. Tarım ve hayvancılığın devamı için insanların köylerde kalmalarını istiyoruz. Kırsalda ekonomik desteklerle tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmemiz lazım." diye konuştu.