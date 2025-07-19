Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Babasının YKS çıkışında çiçekle karşıladığı öğrenci, aldığı puanla ailesini gururlandırdı

        Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, yabancı dil testinde 431.45250 puan alarak ailesini sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasının YKS çıkışında çiçekle karşıladığı öğrenci, aldığı puanla ailesini gururlandırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, yabancı dil testinde 431.45250 puan alarak ailesini sevindirdi.

        Merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin kızları Çimen, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde YKS'ye girmişti.

        Eşiyle fakültenin önünde kızını bekleyen baba Gülen, sınavın bitmesiyle yanına koştuğu kızına sarılarak çiçek vermiş, duygusal anlar yaşamıştı.

        Babanın kızına çiçek vererek sarıldığı anları cep telefonlarıyla çeken çevredekilerin görüntüyü sosyal medya hesaplarından "yılın babası" notuyla paylaşması görenleri duygulandırmıştı.

        Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüdeki öğrenci Çimen Gülen, bugün açıklanan YKS'de 431.45250 puanla 10 bin 840'ıncı sırada yer aldı.

        - "Beklentimin üstünde bir puan aldım"

        Aldığı puanla ailesini gururlandıran öğrenci Gülen, AA muhabirine, sınavda iyi puan almak için çok çalıştığını söyledi.

        YKS'ye girdiği gün babasının kendisini çiçekle karşıladığını anımsatan Gülen, şunları kaydetti:

        "Çok güzel bir gündü. Daha da güzel olanı babamın beni çiçekle karşılamasıydı. Bugün YKS sonucu açıklandı. Beklentimin üstünde bir puan aldım. İlk 10 bin kişinin arasına girdim. Yapay Zeka Destekli Yazılım Mühendisliği Bölümünü istiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'i tercih edeceğim. Ailemin beklentisini bu şekilde karşılamam beni çok gururlandırdı. Çok mutluyuz."

        - "Bugün çok gururluyum, neşeliyim"

        Baba Gülen ise "Hayvancılık yapıyorum. Okumadım ama 5 çocuğumu okuttum. Bugün çok gururluyum, neşeliyim. Kızımla gurur duyuyorum. Ben okumadım ama onların okuması için mücadele ettim. Sınav sonuçları açıklandı, kızım Türkiye'de 10 bin kişinin arasına girdi, sevinçliyim, mutluyum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Neden yandık
        Neden yandık

        Benzer Haberler

        Sınav çıkışı babasının çiçekle karşıladığı Çimen: Gelen puanla babamın o an...
        Sınav çıkışı babasının çiçekle karşıladığı Çimen: Gelen puanla babamın o an...
        Kuruyan ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
        Kuruyan ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
        Muş Valisi Çakır'dan Muşspor'a ziyaret
        Muş Valisi Çakır'dan Muşspor'a ziyaret
        Bakan Göktaş: Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru için çalışıyoruz
        Bakan Göktaş: Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru için çalışıyoruz
        Muş'ta silahlı, sopalı kavga kamerada
        Muş'ta silahlı, sopalı kavga kamerada
        Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarını denetledi, sürücüleri bilgilendir...
        Muş'ta jandarma ekipleri tarım araçlarını denetledi, sürücüleri bilgilendir...