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        Kuruyan ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

        Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Turabi Yoloğlu, kuruyan ağaç dalları ve kireç taşlarını sanat eserlerine dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:09
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        Kuruyan ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
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        Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Turabi Yoloğlu, kuruyan ağaç dalları ve kireç taşlarını sanat eserlerine dönüştürüyor.

        Taşçı köyünde yaşayan 3 çocuk babası Yoloğlu, 17 yıl önce el becerisini geliştirerek kurumuş ağaç dalları ve kireç taşlarından çeşitli objeler yapmaya başladı.

        Tarım ve hayvancılıkla uğraşması dolayısıyla yaz aylarında tarla ve bahçe işlerinde çalışan Yoloğlu, kuruyan ağaç dalları ve kireç taşlarını evinin bahçesinde topluyor.

        Yoloğlu, daha sonra atölye olarak kullandığı evinin tandır odasında ağaç ve kireç taşlarından biblo, maket, ilgi çekici süs ve dekorasyon malzemeleri yapıyor.

        Yoloğlu, AA muhabirine, bugüne kadar 60'tan fazla heykel ve süs eşyası yaptığını söyledi.

        Boş zamanını değerlendirmek istediğini belirten Yoloğlu, "Burada çok söğüt ağacı var. Söğüt ağacıyla bu işe başladım. Ondan sonra cevizden geyik ve kartal heykeli yaptım. Birçoğunu hediye ettim. Bazılarını da kireç taşından yapıyorum ancak taş bulamıyorum. Keski, keser ve matkap kullanıyorum. İlkel yöntemlerle ağaçları ve taşları sanat eserine dönüştürüyorum." dedi.

        Özellikle hayvan figürleri yaptığını ifade eden Yoloğlu, şunları kaydetti:

        "Son zamanlarda çeşme taşlarına başladım. Kafamda canlandırdığım, yapmak istediğim eserler var. Birkaç tane taştan çeşme yapmayı düşünüyorum. Topladığım ağaçları önce motorlu testereyle şekillendiriyorum sonra da atölyeye çevirdiğim tandır evinde ince işlerini yapıyorum. Kurumuş ağaçları topluyorum, doğaya zarar vermiyorum. Bulduğum atık ağaçların yapısına, boyutuna göre eserlerime şekil veriyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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