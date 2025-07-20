Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 24 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 24 yaralı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:48 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 24 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'taki kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu üzerinde İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi yakınında meydana geldi. Ağrı’dan İzmir’e giden Okan Kaya yönetimindeki yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        Yolun sağındaki yamaca çarpmasının ardından savrulan otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra kendiliğinden tekrar düz pozisyona geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        "KKTC kalkınma hamlesi başlattı"
        "KKTC kalkınma hamlesi başlattı"
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi